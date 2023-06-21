محافظ أسيوط يبحث سبل جذب الاستثمارات في مدينة ناصر الجديدة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة؛ لبحث سبل جذب استثمارات جديدة للمدينة واستكمال مشروعات الخدمات والبنية الأساسية، مؤكدا أن المدينة شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن مدينة ناصر الجديدة (الهضبة الغربية) تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان، إذ تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان، والتي بلغ حجم استثماراتها حوالى 12 مليار جنيه وفرت في مرحلتها الأولى حوالى 16 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كيلومترا ومسافة 4 كيلومترات عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.

تذليل العقبات لاستكمال مشروعات المرافق

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لاستكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمدينة وذلك لتوفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين وخلق مجتمع عمراني جديد، لافتًا إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمدن الجديدة وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والخروج من الوادي الضيق لتعمير باقي مساحة مصر لتحقيق تنمية اقتصادية.

مشروعات المرافق بالمدينة

من جانبه، أوضح المهندس ياسر عبد الله، أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات المرافق بالمدينة ومنها تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصر، التي تقام على مساحة 31 فدانًا بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل، كما تم تنفيذ محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه، ويوجد بها مشروعات سكن مصر والإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين.

كما يجرى تنفيذ مشروعات الاسكان الإجتماعي باستثمارات قدرها 3.5 مليار جنيه لإجمالي مراحل المشروع ومشروعات العمارات السكنية بمشروع سكن مصر والذى يتكون من (60 عمارة سكنية) بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 إلى 118 مترا، ومشروع الإسكان الاجتماعي والذي يتكون من 1584 وحدة سكنية (66 عمارة ( كما تم إنشاء فرع جامعة بدر الدولية على مساحة 81 فدانا بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية وبالنسبة للمشروعات الاستثمارية فيوجد استثمار لشركات استثمار عقارى تجاوزت 8 مليارات جنيه، وتوسعات جديدة في الخدمات وجميع مستلزمات التجمعات العمرانية الجديدة.