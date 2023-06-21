أحمد سعد يحتفل بتصدر أغنية اختياراتي التريند بعد ساعات من طرحها

احتفل الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنية اختياراتي ضمن أحداث فيلم عيد الأضحي مستر أكس، التريند، بعد ساعات من طرحها.

وكتب أحمد سعد: «الحمد لله اختياراتي طلعت ترند حياتي».

والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.

كلمات أغنية اختياراتي

وتقول كلمات الأغنية: «هو أنا مكتوب على وشي تعالي اجرحني وامشي طب أكلم مين يلحقني وأصرفها منين معلشي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي مغناطيس لناس غريبة ليه.. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه».

فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.