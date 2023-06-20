أحمد سعد يطرح أغنية اختياراتي من فيلم مستر إكس

طرح أحمد سعد، أغنية «اختياراتي» من فيلم «مستر إكس»، المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.

والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.

كلمات أغنية اختياراتي من فيلم مستر إكس

وتقول كلمات الأغنية: «هو أنا مكتوب على وشي تعالي اجرحني وامشي طب أكلم مين يلحقني وأصرفها منين معلشي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي مغناطيس لناس غريبة ليه.. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه».

وظهر في الكليب، عدد من أبطال الفيلم، ومن بينهم هنا الزاهد، أحمد فهمي، محمد أنور، بيومي فؤاد.

آخر أعمال أحمد فهمي في السينما

يذكر أن فيلم أحمد فهمي «مستر إكس» يعود به فهمي للسينما بعد غياب عامين، فكانت آخر أعماله فيلم العارف لأحمد عز وكارمن بصيبص والذي تخلى فيه عن ثوب الكوميديا، أما آخر أعماله الكوميدية فكانت فيلم الكويسيين عام 2018 مع كل من حسين فهمي، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، شيرين رضا، جيلان علاء، أسماء أبو اليزيد.