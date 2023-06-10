أحمد سعد: أغنية فيلم مستر إكس تتضمن استعراضات جديدة

كشفت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس عن البرومو قبل يومين، وتمكّن من تجاوز حاجز 8 ملايين مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهور خاص لأحمد فهمي في برومو مستر إكس

وظهر الفنان أحمد سعد في البرومو وهو يردد جملة «اختياراتي مدمرة حياتي».

وقال أحمد سعد إنه سعيد للغاية بالتعاون مع أحمد فهمي وباقي أبطال الفيلم، وأضاف في تصريحات لــ«الوطن» أن الأغنية من الأغاني القريبة لقلبه وأن الجمهور سيرى بها عددا من الاستعراضات الجديدة التي يتنمى أن تنال إعجابهم.

أبطال وقصة فيلم مستر إكس

يذكر أن فيلم «مستر إكس» من بطولة كل من أحمد فهمي، محمد أسامة، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، رحاب الجمل، صبري فواز، محمد أنور، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، ومن تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي ومن إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.