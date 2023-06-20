انسحاب عائشة بن أحمد من فيلم «الغربان» بطولة عمرو سعد

يستعد الفنان عمرو سعد، لاستئناف تصوير فيلم «الغربان»، خلال الفترة القليلة المُقبلة، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف، دامت لأشهر، بسبب انشغاله بتصوير أعمالٍ فنية أخرى.

عائشة بن أحمد تنسحب من فيلم «الغربان»

وعلمت «الوطن»، أنّ عائشة بن أحمد، انسحبت من فيلم «الغربان» مؤخرًا، بعدما جرى الإعلان عن مُشاركتها في المشروع، وذلك بسبب انشغالها بأعمال أخرى، وعدم القدرة على تنسيق مواعيد التصوير، ومن المُقرر البحث عن بديلة خلال الأيام القليلة المُقبلة.

«الغربان» تأليف وإخراج ياسين وإنتاج شركة مقام وpcc لـ تامر نصر، وتدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

عائشة بن أحمد: أنا شخصية شديدة التعصب

وكانت الفنانة عائشة بن أحمد، قد كشفت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، عن إتقانها اللهجة المصرية، لكنها لا تنجح في ذلك حال تعرضها للإرهاق في العمل، بعد ساعات العمل الطويلة، وكذا في حال تعرضها لحالة من العصبية.

وكشفت الفنانة التونسية أنها شخصية عصبية وسريعة الاستثارة، وتعمل جاهدة لعلاج هذه المشكلة، لتكون أكثر هدوءا، قائلة: «أنا عصبية جدا، وبحاول أشتغل على نفسي، أكون أهدى، لكن زي ما بتعصب بسرعة بهدى أسرع».