رابط وكيفية التسجيل بكورال أطفال وزارة الشباب.. «اشترك لولادك في الإجازة»

في إطار عملها على تنمية النشء والمواهب المختلفة، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب التسجيل في كورال أطفال الوزارة تحت إشراف الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين.

وكشفت الوزارة عن فتح باب التسجيل للاشتراك في كورال أطفال وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو دكتور مصطفى محمود، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كورال أطفال وزارة الشباب

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل كورال أطفال وزارة الشباب، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أطلقت الوزارة لينك تسجيل للاشتراك في كورال الأطفال للمرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة.

شروط وكيفية الاشتراك

ومن يرغب في الاشتراك عليه التسجيل ورفع فيديو دقيقتين يتضح فيه الأداء الصوتي للمشارك.

وبعدها سيتم تحديد موعد مقابلة واختبارات للمقبولين من المرحلة الأولى.

للتسجيل يمكن الدخول على هذا الرابط .

كما توجد إمكانية وإتاحة لإرسال البيانات والتواصل من خلال رابط صفحة كورال أطفال وزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.