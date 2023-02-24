كورال أطفال الأسمرات يخطف الأنظار بمواهبهم الفنية.. قصائد شعرية

مجموعة من الأطفال يتراقصون يمينا وشمالا، تارة يلقون قصائد الشعر، وأخرى يعزفون الموسيقى، هكذا ظهر كورال أطفال الأسمرات، مع الإعلامي أحمد يونس، في حلقة اليوم، الجمعة من برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة DMC.

كورال أطفال الأسمرات

وقال يونس: «في اتوبيس السعادة، وفي المركز الثقافي بحي الأسمرات، نحن الآن في غرفة الموسيقى، يث الغناء والمزيكا والفنون الرائعة».

وقالت الدكتورة جيهان حسن مدير عام إدارة الطفل والمنسق العام لمشروع المناطق بديلة العشوائيات: «منذ عام 2019، نعمل على خطة تنفيذية لأن القصر هنا كان يعمل يوم الخميس، لكننا بدأنا في تطبيق خارطة طريق لاستشراف المستقبل مع أطفال الأسمرات وتمكين الأطفال وتنمية مهاراتهم بكل الفئات الموجودة في المركز الثقافي».

موهبة بعض الأطفال مميزة للغاية

وأضافت: «في البداية، عملنا على تقديم خدمة محو الأمية، وبالتالي فإننا بدأنا مع السيدات، وكنا يأتين إلينا بصحبة أطفالهن، الذين التحقوا بورش الموسيقى والفنون التشكيلية، واكتشفنا المواهب عن طريق لجان، حيث نتعاون مع إدارات الهيئة وقطاعات الوزارة حتى ننهض بالطفل وكل فئات مجتمع الأسمرات».

وواصلت: «اكتشفنا مواهب على اختلاف التخصصات ما بين الموسيقى والرسم، واكتشفنا أن موهبة بعض الأطفال مميزة للغاية، لدينا متخصصون في الفنون التشكيلية على أعلى مستوى، وبعدانا في عقد ورش تظهر فيها الإبداع والابتكار، ذهبنا معا إلى الأوبرا، وشاركنا في ورشة عمل رائعة».