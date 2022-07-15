كورال أطفال شيكاغو ونسمة محجوب يشعلون استوديو منى الشاذلي (فيديو)

أشعل كورال أطفال شيكاغو، مع الفنانة نسمة محجوب، استديو «معكم منى الشاذلي»، بغناء بعض الأغانيات باللغة العربية، مثل «يا محروسة»، التي غنتها في فيلم «الكنز»، وغيرها من الأغاني.

منى الشاذلي للكورال: سعداء بوجودكم بمصر

وجهت الإعلامية منى الشاذلي، خلال تقديم البرنامج على شاشة «cbc»، اليوم الجمعة، رسالة ترحيبية بكورال أطفال شيكاغو، قائلة: «كورال من شباب الولايات المتحدة الأمريكية، من أعمار مختلفة من 8 لـ18، نحن سعداء للغاية بوجودكم معنا في الاستديو الخاص بنا، وسعداء للغاية بوجودكم في مصر».

وتابعت: «كنت أتحدث منذ لحظات عن مدى دقتكم وموهبتكم، وكم كانت البروفة مدهشة، لأننا كنا نستمع إليكم من وراء الكواليس».

رئيسة الكورال: تعلم العربية تحد جميل

أبدت جوزفين لي، رئيسة الكورال، سعادتها بالتجربة الغنائية مع الفنانة نسمة محجوب، وتواجدها في مصر، كاشفة مدى صعوبة تعلمهم الغناء باللغة العربية، قائلة: «كان الأمر يمثل تحديا، ولكنه كان تحديا جميلا».