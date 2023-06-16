وزارة الشباب والرياضة تعلن عن فرص عمل جديدة في التجمع الخامس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، عن نجاحها في توقيع بروتوكول مع شركة إيجي بلاست، لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، بأجر وراتب شهري وامتيازات وحوافز ومكافآت والتأمين الصحي والاجتماعي وغيرها من المزايا.

توظيف العديد من الشباب والخريجين

وأعلنت شركة إيجي بلاست، عن حاجاتها لتوظيف العديد من الشباب والخريجين.

1- محاسب عام

خبرة من 2 إلى 3 سنوات في منشأة صناعية يجيد التعامل مع ERP Systems بكفاءة

2 - منسقة مبيعات خبرة من2 إلى 3 سنوات في نفس الوظيفة، ومن شروط الوظيفة أن تجيد استخدام حزمة مايكروسوفت

3- مسؤول خدمات لوجيستية

خبرة من 2 إلى 3 سنوات في نفس الوظيفة

مكان العمل: التجمع الخامس

شروط يجب توافرها في الراغبين

• خريج مؤهل عال

• أقصى حد للسن 30 سنة

• جيد في اللغة الإنجليزية

• السكن بالقرب من التجمع الخامس

• إناث وذكور

الحقوق والمميزات

• رواتب مجزية

• وسيلة انتقال

• عدد ساعات العمل 6 ساعات

• يومان إجازة أسبوعيا

• تأمين طبي واجتماعي

للتقدم للوظيفة، يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى (CV@tawarwghayar.com) مع ذكر اسم الوظيفة في الموضوع «محاسب عام أو منسقة مبيعات أو مسئول خدمات لوجيستي»

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