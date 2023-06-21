مصطفى قمر يعلن انضمام ريهام عبد الغفور لأبطال فيلم «أولاد حريم كريم»

أعلن الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، انضمام الفنانة ريهام عبد الغفور لأسرة فيلم «أولاد حريم كريم»، الذي يجري تصويره حاليا.

ونشر مصطفى قمر صورة تجمع بطلات الفيلم، بينهن ريهام عبد الغفور، معلقا: «حقيقة مش خيال، أيوة تاني ولسه فيه تالت، وما ينفعش حريم كريم من غير القمر ريهام عبد الغفور، حبيبتي يا ريكو، أسرتنا اكتملت».

فيلم «أولاد حريم كريم»

فيلم «أولاد حريم كريم» هو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وشارك في بطولة الجزء الأول علا غانم، ريهام عبد الغفور، ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، داليا البحيري، إدوارد، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجي ومحمد شاهين، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.