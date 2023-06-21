«رياضة النواب» توصي بسرعة إنشاء حمام سباحة أطفيح وملاعب في بولاق الدكرور

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة في مركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة وتأخر تنفيذها بالرغم من الوعود المتكررة لأكثر من مرة.

من جانبه، رد ممثل وزارة الشباب والرياضة محمد عبد المنعم على طلب الاحاطة بأنه في تاريخ 18/3/2019 تم التعاقد على أعمال إنشاء حمام سباحة تدريب مركز شباب أطفيح، وجرى إبرام العقد بتاريخ 8/12/2022 واستكمال المشروع نظرا لورود بنود مستجدة من استشاري المشروع.

إنشاء ملاعب

كما ورد خطاب من الجهة المنفذة بتاريخ 29/5/2023 تؤكد فيه أن المركز بالكامل لا يوجد به شبكة صرف صحي ويحتاج إلى محول كهربائي ذو قدرة كهربائية تستوعب منطقة مجمع حمامات السباحة مع ربط شبكة المياه العمومية بأقرب خط للربط.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة للتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء لإعداد مقايسات تقديرية لتنفيذ شبكة الصرف الصحي والمحول الكهربائي، كما أفاد بأنه سيتم تسليم الحمام في موعد أقصاه 30 يوليو 2023.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن إنشاء ملعب ومباني إدارية جديدة بقطعة الأرض التي تم تخصيصها للنادي العربي بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

توفير الاعتمادات المالية اللازمة

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الإدارية بأن الأعمال الإنشائية الخاصة بالملعب مدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2023/ 2024، أما بشأن المبنى الإداري فلا يوجد مانع من الجهة الإدارية لحين توفير الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خارج الموازنة المخصصة بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة للعام المالي المقبل.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بحضور النائب مقدم طلب الإحاطة لمعاينة النادي على أرض الواقع.