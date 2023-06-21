وفد من سفراء الدول الآسيوية المعتمدين بالقاهرة يزور مجلس النواب

اصطحب السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية وأستراليا ونيوزيلاندا، وفداً من سفراء الدول الآسيوية المعتمدين في القاهرة، أثناء زيارتهم إلى مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، حيث التقوا النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعدداً من أعضاء اللجنة، كما شهدوا جانباً من الجلسة العامة للمجلس.

استجابة لمقترح مؤخراً

وفي كلمته، أعرب السفير أيمن كامل عن تقديره لاستجابة رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمقترح تنظيم الزيارة لسفراء المجموعة الآسيوية بالقاهرة، مشيراً إلى أن هذه اللفتة هي بمثابة تأكيد على اهتمام مصر قيادة وشعباً بتوطيد وتعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية الصديقة.

آليات العمل البرلماني في مصر

ومن جانبه، استعرض رئيس لجنة العلاقات الخارجية خلال اللقاء الذي حضره عدد من السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة آليات العمل البرلماني في مصر وتاريخ الحياة النيابية وأكد على ترحيب المجلس بالتعاون مع المجالس النيابية المناظرة في جميع دول العالم.

الإجابة على تساؤلات السفراء الآسيويين

وفي معرض الإجابة على تساؤلات السفراء الآسيويين أوضح النائب كريم درويش وعدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية البيانات المتعلقة بعدد مقاعد مجلس النواب وكيفية شغلها والحصة المرعية لتمثيل المرأة في المجلس وأنشطة لجان الصداقة البرلمانية ودور اللجنة في متابعة تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية.

الترحيب بالحضور

هذا، وقد رحب المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب بسفراء الدول الآسيوية خلال حضورهم بشرفة المجلس، لمتابعة جزء من أحداث الجلسة العامة، مبرزاً حرص مصر على تعزيز علاقاتها بالدول الآسيوية التي تربطنا معها مصالح الاهتمام المشترك.

شملت الزيارة كذلك جولة في أروقة مجلس النواب وتفقد لمتحف المقتنيات التاريخية بالمجلس والتي أبدى السفراء إعجابهم بما تمثله من تقاليد حضارية راسخة تزخر بها الحياة النيابية المصرية.