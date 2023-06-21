«صباح الخير يا مصر»: قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة بعد 30 يونيو

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، إنجازات وتطورات لتعزيز قطاع الصناعة في مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وقالت الإعلامية منة الشرقاوي إنه تمّ تشجيع الأنشطة الصناعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة، إذ حدث لها دمج في الاقتصاد الرسمي، كما تمّ منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

توطين الصناعة في مصر

وأضافت: «تمّ عمل قائمة بـ100 إجراء تحفيزي حتى يتمّ النهوض بالصناعة المصرية وكل ذلك حقق أعلى معدل للصادرات بأكثر من 32 مليار و400 مليون دولار، بارتفاع نسبته 26% خلال عام 2021 رغم تراجع وانكماش الاقتصاد العالمي بسبب أزمة جائحة كورونا، وتمّ العمل على توطين الصناعة في مصر، وكانت هناك توجيهات رئاسية بأن تكون نسبة المكون المحلي لا تقل عن 80%، وحدث ذلك بالتدريج، ونجحنا في مضاعفة الصادرات من خلال توطين الصناعات الضخمة».

مصر قطعت شوطا كبيرا من الإنجازات في ملف الصناعة

فيما قال الإعلامي أحمد عبدالصمد: «عندما نتحدث عما يحدث في مصر من متغيرات خلال 10 سنوات ماضية نجد أن مصر قطعت شوطا كبيرا من الإنجازات في ملف الصناعة، فقد خلقنا مجتمعا صناعيا قويا، واستطعنا من خلال هذا المجتمع أن ندفع بمنتجاتنا للأسواق العالمية»، مستكملًا: «عملنا على تحقيق مبدأ الوفرة في المعروضات في الأسواق المحلية، إذ استطعنا توفير سعر مناسب في الأسواق التنافسية، فالركيزة الأساسية لأي تنمية تحدث هي التعليم والصحة والصناعة».

وشدد الإعلامي على أنَّ لغة الأرقام تحدث عن الواقع، إذ إنَّها نتاج عمل وجهد حدث خلال السنوات العشرة الماضية، وتعبر عن مدى التطور الكبير للاقتصاد المصري.