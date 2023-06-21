«صناعة النواب» تطلب حضور مسؤولين من البيئة وأصحاب مصانع الأسمنت الأبيض

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تعتبر من أقوى الدول في صناعة الأسمنت الأبيض، منتقدا قرار وزارة البيئة بإضافة مادة RDF له، قائلا: هذه المادة تقلل من جودة المنتج.

إلزام مصانع الأسمنت باستخدام مادة RDF

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة صناعة النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مادة RDF في مزج الطاقة بما يهدد هذه الصناعة.

كما انتقد الجبلاوي قرار وزارة البيئة لهذا القرار رغم علمها بخطورة هذه الإضافة، مشيرا إلى أن مادة RDF تقلل فرصة تصديره للخارج، موضحا أن الأصل في الأسمنت الأبيض أن يكون ناصع البياض وبعد إضافة المادة يتغير لونه؛ الأمر الذي استاء منه أصحاب المصانع.

وعلق المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وزارة البيئة اتخذت قرار إضافة مادة RDF كي تقلل الانبعاثات، مشيرا إلى أن الوزارة أجبرت المصانع باستخدام تلك المادة بهدف تقليل الانبعاثات وبالفعل تم تعميمه على المصانع.

مواصفات الأسمنت الأبيض

وأفاد ممثل التنمية الصناعية، بأن من مواصفات الأسمنت الأبيض أن يكون ناصع البياض ودخول مادة RDF يقلل من جودته وبالفعل تم التواصل مع وحدة الفحم بوزارة البيئة وأيضا هناك مخاطبات للوزارة، مشيرا إلى أن الأمر معروض الآن على المستشار القانوني لوزارة البيئة، كما أن هناك شكاوى قدمت للوزارة من صناع الأسمنت الأبيض.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع برفع الجلسة، وإعادة مناقشة طلب الإحاطة مرة أخرى في حضور مسؤولين من وزارة البيئة وشعبة الأسمنت الأبيض باتحاد الصناعات.