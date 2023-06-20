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رئيس «صناعة النواب»: نعمل على تشجيع الاستثمار ووضع حوافز أكثر فعالية

كتب:

محمد يوسف
05:18 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

أكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يجب العمل على حل أزمة الشباك الواحد، إزالة معوقات الاستثمار في مصر مثل عودة الهيئات ذات الاختصاص الواحد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع مقدم من النائب علاء حمدي قريطم بشأن قانون موحد للصناعة في مصر.

تشجيع الاستثمار

وأضاف محمود أنه جار العمل حاليا على تشجيع الاستثمار ووضع حوافز أكثر فعالية، موضحا أن مشروع قانون الصناعة الموحد الذي تقدم به النائب علاء حمدي قريطم مرن لأية تعديلات أو مقترحات والأهم أن يكون لدينا خطوة للأمام في هذا الإطار.

قانون موحد للصناعة في مصر

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة العمل على تشجيع الصناعة في مصر، واختيار بعض الصناعات والتوسع فيها فمثلا بنجلاديش لم يكن لديها صناعة جيدة لكن توجهت لصناعة الملابس وحدثت بها طفرة في هذا الصدد.

وأفاد معتز محمود، بأن هذا الاجتماع يعد لجنة استماع للمستثمرين وعدد من المسؤولين حول قانون الصناعة الموحد، مشيرا إلى أن هناك مشكلات تواجه المستثمرين متمثلة في البيروقراطية وفكرة الشباك الواحد.

توافر وارتفاع أسعار المادة الخام

وأضاف أن هناك أزمات تواجه المستثمر حول توافر وارتفاع أسعار المادة الخام، موضحا أن مشروع القانون لتحريك المياه الراكدة، مؤكدا أنه من الأزمات التي تواجه المستثمر تعدد الولايات والهيئات؛ فهناك نحو 350 هيئة يجب دمجها.

وشدد على ضرورة وجود صناعة مصرية تنافس عالميا، قائلا: «نسعى لتقديم جميع سبل الدعم والتسهيلات للمستثمرين».

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