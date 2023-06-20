رئيس «صناعة النواب»: يجب إصدار تشريعات جديدة للصناعة تناسب الجمهورية الجديدة

قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد لجنة استماع أخرى بحضور اللجان المتخصصة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم، مشيرا إلى أن لجنة الاستماع ستمثل المجموعة الاقتصادية لأهمية هذا القانون من أجل صناعة وطنية تنافس عالميا وزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم.

وشدد معتز على ضرورة إلغاء قوانين الصناعة السابقة، وصدور تشريع جديد شامل يسهل الإجراءات على المستثمرين بهدف تطوير الصناعة، مطالبا المستثمرين بتقديم رؤيتهم حول القانون بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

تحويل الاقتصاد غير الرسمي لرسمي

وأوضح طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن هناك وزارات وقوانين متداخلة مع وزارة الصناعة، مطالبا بالسرعة في إقرار هذا القانون لأنه سينظم عملية تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي.

وأفاد الدكتور رامز جورج ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، بأنه لا بد أن تضع الدولة يدها على أسعار المطور العقاري لتشجيع الصناعة، موضحا أن صناعة الأدوية في بعض الدول تتبع وزارة الصناعة وليس الصحة.

تفعيل نظام الشباك الواحد

وطالب إيهاب رأفت ثابت ممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بتفعيل نظام الشباك الواحد، مشيرا إلى أن القانون المطروح للمناقشة به أكثر من 15 هيئة رغم أهميتها إلا أنه يكلف المستثمر جهدا ورسوما، مشددا على ضرورة منح الرخصة الذهبية للمستثمرين لحين الانتهاء من الإجراءات.