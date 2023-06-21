«المجمعات الاستهلاكية»: لدينا رصيد من اللحوم الحية يكفي لـ6 أشهر

كشف محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، عن جهود وزارة التموين في توفير السلع الغذائية قبل العيد.

تنوع مصادر الاستيراد

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك رصيدا كافيا من اللحوم الاستهلاكية الحية، وأضاف أن هناك تعليمات سيادية بتنوع مصادر الاستيراد لزيادة المعروض، وبالفعل تم دخول الأراضي المصرية لنحو 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي، تم حجرها في أبوسمبل وسفاجا وتوشكى منذ الأسبوع الماضي.

اللحوم الحية

وأشار رئيس القطاع التجاري في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إلى أن ذلك بخلاف اللحوم البرازيلية والسودانية، موضحًا أن هناك تعليمات سيادية بتوفير رصيد كافٍ وآمن لمدة 6 أشهر قادمة، وبالفعل لدينا رصيد كافٍ من اللحوم الحية لمدة 6 شهور.