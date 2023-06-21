أسعار اللحوم بمنافذ التموين بالمحافظات.. تخفيضات قبل عيد الأضحى

طرحت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات كميات من اللحوم الطازجة والمجمدة مابين البلدي والبرازيلي والهندي والسوداني بمنافذ التموين المختلفة بالمحافظات استعدادا لعيد الأضحى المبارك بأسعار مخفضة.

وتختلف الأسعار من محافظة لأخرى وفقا للقرب من منافذ التوزيع أو لتكلفة النقل والتخزين، حيث تنتشر المنافذ بشتى قرى ومدن مصر، كما وفرت المديريات لحوم قائمة ببعض المحافظات.

أسعار اللحوم بمنافذ التموين

تنشر «الوطن» أسعار اللحوم بمختلف مديريات التموين بالمحافظات وفقا لبيان كل مديرية كالتالي

وضحت هند مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح لـ«الوطن»، أن سعر اللحمة بمنافذ التموين بـ180 جنيها للكيلو، بتخفيضات كبرى في الأسعار.

أعلنت مديرية التموين بمحافظة أسوان، أن سعر كيلو اللحمة السودانية 195 جنيها للكيلو، وسعر اللحوم المجمدة البرازيلية والهندية 160 جنيها للكيلو، وسعر كيلو اللحوم البلدي بـ260 جنيها.

أسعار اللحوم بقنا

وفقا لأحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا أن أسعار اللحوم بمنافذ التموين هي،

- سعر كيلو اللحوم السوداني 195 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم المستوردة البرازيلي 160جنيهًا.

- سعر الكيلو القائم للخراف الحية 170 جنيهًا.

أسعار اللحوم بالجيزة

وبمحافظة الجيزة وفرت مديرة التموين لحوم بأسعار مخفضة كالتالى،

- سعر اللحمة السوداني الطازجة 195 جنيها.

- سعراللحمة البرازيلي المجمدة 160 جنيها.

- سعر اللحمة الهندي المجمدة فى 130 جنيها.

خريطة أسعار اللحوم بالمحافظات

ووفرت محافظة المنيا لحوم بمنافذ التموين بسعر 260 جنيهاً للكيلو، وبمحافظة القليوبية تبدأ الأسعار من 160حتى 240 جنيها في المنافذ والشوادرالتابعة للتموين لكيلو اللحوم مابين البلدي والبرازيلي والهندي والمجمد وبمحافظة الدقهلية يبدأ سعر كيلو اللحوم من 160 جنيها للحوم البرازيلي المجمدة، بينما اللحوم السوداني من 220 حتى 240.

أسعار اللحوم بالقاهرة

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين بمحافظة القاهرة كالتالي،

- سعر اللحمة السوداني 195 جنيها.

- سعر اللحمة البرازيلي المجمد 160 جنيها.

- سعر اللحمة الهندي المجمد 130 جنيها.

أسعار اللحوم بالمنوفية

وضح عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين بمحافظة المنوفية، حيث يبدأ سعر اللحوم البرازيلية بـ 160 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج إن سعر كيلو اللحمة السوداني 195 جنيها، بينما سعر كيلو اللحمة البرازيلي 160 جنيها، واللحوم الحمراء بسعر يبدأ من 160 جنيها لكيلو.

أسعار اللحوم بالشرقية

وأفادت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية لـ«الوطن» أن سعر اللحوم الحمراء يبدأ من 160 جنيها للكيلو بينما سعر كيلو اللحوم السودانية 195 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم المجمدة البرازيلية والهندية 165 و160 جنيها للكيلو