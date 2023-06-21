منافذ التموين في المحافظات.. توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للعيد

وفرت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، عدة منافذ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة عبرها مابين السلع الأساسية واللحوم والمنظفات بأسعار مخفضة، استعدادا لعيد الأضحى المبارك ومحاربة لجشع التجار والإحتكار.

وتنتشر منافذ التموين وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف قرى مصرما بين البدالين والمنافذ التجارية الكبرى ومنافذ الشركة المصرية ومنافذ مبادرات السلع الغذائية من بينها أمان.

أماكن بيع اللحوم والسلع الغذائية بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة منافذ التموين وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وفقا لبيانات مديرات التموين بالمحافظات المختلفة كالتالي:

أماكن منافذ التموين بطروح

كشفت هند مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح لـ«الوطن»، عن أماكن منافذ التموين بمطروح، على النحو التالي:

- منفذ تموين دلتا ماركت بميدان البنك الأهلي.

- منفذ مدينة رأس الحكمة.

- منفذ مدينة السلوم.

- منفذ مدينة سيدي براني.

- منفذ مدينة النجيلة.

- منفذ مدينة سيوة.

- منفذ مدينة الحمام.

- منفذ مدينة العلمين.

- منفذ مدينة الضبعة.

أماكن منافذ التموين بأسوان

وكما حددت مديرية تموين أسوان، أماكن بيع منافذ السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في السلاسل التجارية الكبرى بأسوان وبمنافذ الشركة المصرية ومنافذ مبادرة أمان بمختلف مراكز أسوان.

أماكن منافذ التموين بقنا

وكشف أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، لـ«الوطن»، أماكن منافذ التموين بقنا في، فروع الشركة المصرية في منطقة الشؤون، وبجوار بنك القاهرة، و بجوار البنك الزراعي في حي المصالح والشادر بمنطقة الشؤون.

أماكن منافذ التموين بالمنيا

وبمحافظة المنيا جرى توفير 12 منفذًا لعرض وبيع اللحوم منها منافذ في مطاي وقرة حلوو، وبردنوها، وأبوان، وأبو عزيز وصفط الخمار وإسطل.

أماكن منافذ التموين بالقليوبية

وصرح عيد عبد الله وكيل وزارة التموين، بمحافظة القليوبية بأن المديرية وفرت 89 منفذا على مستوى المحافظة بينها 84 مجمعا استهلاكيا تغطي كل المدن والمراكز والأحياء، و منفذان لوزارة الزراعة و 3 شوادر بالتعاون مع الغرفة التجارية في بنها وشبرا وشبين القناطر.

أماكن منافذ التموين بالجيزة

يوجد عدة منافذ للتموين بمحافظة الجيزة منها منافذ، على النحو التالي:

- شارع 26 يوليو بجوار مسرح الزمالك.

-سوبر ماركت أسمة بشارع العشرين، فيصل.

-نهاية شارع فيصل، بجوار مدرسة المستقبل.

-شارع التعاون، بجوار حلواني العبد.

-المجاورة 30، العاشر من رمضان.

-مدينة الحي المتميز، سنتر الضياء بجوار سوبر ماركت الشاعر -منفذ بيع الخبز بجوار أسواق القاهرة.

أماكن منافذ التموين بالقاهرة

يوجد عدد كبير من منافذ التموين بمحافظة الفاهرة منها، كالتالي:

- مجمع التوفيق بمدينة التوفيق بمدينة نصر.

-مجمع 23 يوليو بميدان العباسية عمارة مصر للسياحة.

-ماركت 6 أكتوبر بسور نادي 6 أكتوبر بميدان الحلمية.

-مجمع خدمات شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم.

- شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم

-شارع البحوث الجنائية بجوار ميدان صقر قريش.

- شارع ابن الحكم حلمية الزيتون.

- شارع ابن الحكم حلمية الزيتون بالقاهرة.

أماكن منافذ التموين بالمنوفية

كما أشار عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، إلى أن عدد المجمعات الاستهلاكية 37 مجمعا ومنفذا، إضافة إلى سيارات متنقلة تجوب قرى ومدن المحافظة.

أماكن منافذ التموين بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، إن المديرية وفرت منافذ تموينية لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة إستعدادا لليعد بمحافظة سوهاج منها هايبرالشركة المصرية بمركز طما وهايبر الشركة المصرية بمركز جرجا وهايبر الشركة المصرية في مدينة ناصر بسوهاج.

وهايبر الشركة المصرية بمركز جهينة.

أماكن منافذ التموين بالدقهلية

بينما وفرت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية 11 منفذًا لبيع اللحوم والسلع الغذائية منها منافذ مدينة المنصورة، ومنافذ مدينة طلخا، ومنافذ مدينة ميت غمر، ومنافذ مدينة الكردي، فضلا عن توفير 17 سيارة متنقلة.

أماكن منافذ التموين بالشرقية

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية لـ«الوطن»، أن المديرية وفرت عدة منافذ للتموين في عدد من المدن والمراكز، منها منافذ أبو كبير وبلبيس والعاشر من رمضان.