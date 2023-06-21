أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا، توافر كميات كبيرة من اللحوم السوداني والبرازيلي، فضلًا عن وصول خراف حية لبيعها كأضحية، محددة سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة قنا، وفق تعليمات وتسعيرات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة قنا

وتأتي هذه الكميات من اللحوم والخرافة تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي ظل متابعات مديرية التموين بقنا بشأن توافر اللحوم في الأسواق، حيث أكدت أنّ سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة قنا كالآتي:

- سعر اللحوم السوداني 195 جنيهًا للكيلو.

- سعر اللحوم المستوردة البرازيلي 160جنيهًا للكيلو.

- سعر الكيلو للخراف الحية 170 جنيهًا للقائم.

توفير كميات من الخراف الحية

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في محافظة قنا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى ورود لحوم سوداني بفروع الشركة المصرية في قنا، وهي: «الشركة المصرية في منطقة الشؤون، منفذ بجوار بنك القاهرة، منفذ بجوار البنك الزراعي في حي المصالح»، فضلًا عن توفير كميات من الخراف الحية موجودة في الشادر الخاص بالشركة المصرية بمنطقة الشؤون، كما يجري توزيع اللحوم بجميع فروعها في قنا.

وأكد «السيد» أنّ مديرية التموين في قنا، استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2023، من خلال تجهيز منافذ بيع اللحوم، وشادر خراف وتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة في منافذ التموين المنتشرة في المحافظة.