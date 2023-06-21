ناصر أبو لافي يطرح كليب «أنا زيرو» على اليوتيوب

طرح مؤدي الراب الأردني ناصر أبو لافي، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «أنا زيرو» على منصة الفيديوهات العالمية يوتيوب.

تفاصيل الأغنية

الأغنية غناء وكلمات ناصر أبو لافي، مكس وماستر دي جيه ارابينهو، إسلام أحمد، والكليب من تصميم انيمي تولز.

وصرح ناصر بأن الأغنية تدور حول التصدي لفكرة رقم واحد في حياتنا سواء كان فنانا أو لاعب كرة، وهي محاولة للتوعية بأن رقم واحد أو اثنين كلها مسميات للدعاية والاستعراض ليس إلا.

واعتبر البعض الأغنية موجهة للفنان محمد رمضان، ولكن «ناصر» أكد خلال حديثه أن محمد رمضان ممثل رائع، ولكن حين يدخل في عالم الغناء عليه أن يحترم زملاءه ولا يصنف نفسه رقم واحد عليهم، والأفضل أن يدع الجمهور هو الذي يحكم «مين فينا نمبر وان أو نمبر تو».

واختتم المغني ناصر أبو لافي حديثه بأنه بين الثقة بالنفس والغرور شعرة، وهو لا يحب تصنيف الأشخاص لذلك قرر أن يكتب ويغني أغنية «أنا زيرو» أو أنا صفر حتى يخرج عن التصنيف نهائيا.

آخر أعمال أبو لافي

يذكر أن آخر أعمال ناصر أبو لافي كانت أغنية ديو رومانسي، بعنوان «مش حكاية» جمعته بالمطربة ميسون صدقي، وتخطت الأغنية حاجز مائة ألف مشاهدة.