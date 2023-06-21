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الشركة المتحدة تشارك في حملة للتبرع بالدم لصالح قصر العيني (فيديو)

كتب:

محمد أيمن سالم
06:29 م | الأربعاء 21 يونيو 2023
الشركة المتحدة تشارك في حملة للتبرع بالدم

الشركة المتحدة تشارك في حملة للتبرع بالدم

نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم لصالح قصر العيني؛ استمرارا للدور المجتمعي للشركة من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

 

ورصد مقطع فيديو، لقطات من مشاركة عدد من العاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الحملة، التي نظمتها الشركة بمقرها الرئيسي.

وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم وتعزيز الوعي بأهمية هذه العملية الحيوية في إنقاذ الأرواح، وجرى تنظيم الحملة في مقر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع فريق من بنك الدم المصري المتخصص.

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