الشركة المتحدة تشارك في حملة للتبرع بالدم لصالح قصر العيني (فيديو)

نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم لصالح قصر العيني؛ استمرارا للدور المجتمعي للشركة من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

ورصد مقطع فيديو، لقطات من مشاركة عدد من العاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الحملة، التي نظمتها الشركة بمقرها الرئيسي.

وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم وتعزيز الوعي بأهمية هذه العملية الحيوية في إنقاذ الأرواح، وجرى تنظيم الحملة في مقر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع فريق من بنك الدم المصري المتخصص.