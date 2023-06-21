جامعة أسيوط: نهدف لدفع حركة التعليم التكنولوجي لتلبية متطلبات سوق العمل

وقّعت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بروتوكول تعاون مشترك بين وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة (ITTU) بجامعة أسيوط، وإدارة إحدى المدارس الدولية للذكاء الاصطناعي.

مجال تكنولوجيا المعلومات

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على تعزيز وتفعيل أطر التعاون مع مختلف المؤسسات في مجال تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تدعم العملية التعليمية، والتدريب؛ بهدف دفع حركة التعليم التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي؛ لتأهيل جيل جديد يواكب متطلبات سوق العمل، وإيماناً من إدارة الجامعة بضرورة تفعيل أهداف الإستراتيجية الوطنية وفقا لرؤية مصر 2030، وتبني أساليب التعلم الحديثة القائمة على المشروعات العلمية، والتعلم الذاتي، كأحد ركائز التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى؛ القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بمجهودات وحدة نقل التكنولوجيا بالجامعة، والكفاءات الفنية والتقنية الرائدة في مجالات عملها المختلفة، ومن خلال قطاع البحث والتطوير، والاستشارات الهندسية، وقطاع تدريب العمالة؛ على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة، وأيضاً التعليم المستمر للخريجين؛ لرفع كفاءتهم في كافة التخصصات التكنولوجية، وقطاع التدريب عن بعد، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع ريادة الأعمال، والمتمثل في حاضنة الشركات التكنولوجية «بداية».

تحديث نظم التعليم

وأوضح الدكتور عبد الرحمن حيدر، مستشار رئيس الجامعة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إن البروتوكول يشمل جميع سبل التعاون مع جميع المؤسسات التعليمية والتجارية المتنوعة لمجموعة ضيف الله بجميع محافظات جمهورية مصر العربية؛ وذلك لتطوير وتحديث نظم التعليم بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص بالدولة، مع وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة «ITTU» بجامعة أسيوط.