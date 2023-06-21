 محمد العرابي: العالم أدرك أن تحريك الاقتصاد الدولي لا يأتي بكثرة العقوبات

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد حدث مهم وكبير، والعالم أدرك أن تحريك الاقتصاد الدولي لا يأتي بكثرة العقوبات، ولكن يجب أن يكون هناك قدر كبير من الانفتاح وحوافز للدول المتضررة لإعادة بناء اقتصادها مرة أخرى.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف السفير محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه حينما تتضرر دول كثيرة ينعكس هذا على الأسواق والاقتصاد، موضحًا: «إحنا أسواق وحينما تضعف الأسواق تضعف الدول المنتجة، وفي إدراك الآن مهم أنه يجب يكون أن يكون هناك تحفيز لاقتصاديات الدول التي عانت من الأزمة الروسية الأوكرانية».

تحرك على أرض الواقع

وتابع: «تحفيز اقتصاديات الدول التي عانت من الأزمة الروسية الأوكرانية بمثابة محرك للاقتصاد الدولي بشكل عام، ولكن تعودنا أن مثل هذه الاجتماعات بيكون في التزامات وتعهدات ولا تنفذ بشكل دقيق ولم ينتج عنها تحرك على أرض الواقع»، مشددا على أنه يجب أن يكون التجمع معني بالدول التي تضررت من الأزمة العالمية.