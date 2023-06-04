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محمد العرابي: زيارة رئيس موريتانيا لمصر قفزة في مستوى العلاقات بين البلدين

كتب:

شريف سليمان
07:07 م | الأحد 04 يونيو 2023
محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

أكّد محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أهمية زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إلى القاهرة، الأحد، التي تستمر لمدة 3 أيام، ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية.

تعزيز العلاقات الثنائية مع الشعوب والدول العربية والإفريقية

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنّ مصر لديها توجه إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الشعوب والدول العربية والإفريقية، لافتا إلى أن موريتانيا دولة مهمة ولها إسهامات حضارية كبرى.

قفزة كبيرة في العلاقات بين البلدين

وتابع العرابي، أن زيارة الرئيس الموريتاني لمصر ستكون قفزة في مستوى العلاقة بين البلدين على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أنّ ملف الأمن المائي المصري من أولويات القيادة السياسية المصرية، من أجل إيجاد رأي عام دولي في ظل عدم اتخاذ الجانب الإثيوبي موقفا إيجابيا تجاه حق دول المصب المائي.

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بقلم شريف سليمان