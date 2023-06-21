تسليم بونات عيد الأضحى لعدد من الأسر الأكثر احتياجا في الإسكندرية

سلّم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بونات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك لصرف لحوم وسلع غذائية، في إطار التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعى لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم.

واستقبل محافظ الإسكندرية رئيس مجلس إدارة البنك في مكتبه، برفقة لفيف من قيادات البنك، وذلك لبحث أوجه التعاون بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كل المجالات.

تعاون بين محافظة الإسكندرية والبنك الزراعي

وأشاد اللواء محمد الشريف بالتعاون المثمر والبناء ما بين محافظة الإسكندرية والبنك الزراعى المصرى، وثمن دور البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين الشباب والمرأة بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

فروع للبنوك في «حلقة السمك»

على صعيد آخر، قام المحافظ، برفقة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بمعاينة عدد من الأماكن بمشروع تطوير حلقة السمك، والمقرر تخصيصها لإقامة فروع للبنوك بها، وذلك على هامش جولة المحافظ الميدانية اليوم لمتابعة آخر مستجدات أعمال مشروع تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك.

الشريف: نعمل على زيادة العائد الاقتصادي لحلقة السمك

وأوضح اللواء محمد الشريف أنه حرصا على تقديم كافة التسهيلات والدعم للصيادين وتجار حلقة السمك والمترددين عليها ، فقد تم تخصيص عدد من الأماكن بمشروع حلقة السمك لإقامة فروع للبنوك بها، حيث يتم العمل على زيادة العائد الاقتصادي لحلقة السمك.