محافظ الإسكندرية: رفع منسوب مياه بحيرة مريوط يؤمن مصدر دخل 15 ألف صياد (صور)

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في عملية إلقاء 600 ألف زريعة أسماك بلطي ومبروك فضي ببحيرة مريوط، كدفعة أولى من الكمية المحددة وتبلغ مليون و200 ألف زريعة، تقرر إلقائها على مراحل خلال الشهر الجاري، لتنمية الثروة السمكية.

وجه محافظ الإسكندرية الشكر للقيادة السياسية على دعمها الكامل لجميع المشروعات التنموية التي تمت بالإسكندرية؛ مثمنا الدور الكبير الذي قام به جهازحماية وتنمية البحيرات والثروه السمكية برئاسة اللواء الحسيني فرحات، الذي قام بوضع خطة تنمية البحيرات وتابع تنفيذها على مستوى جميع بحيرات الجمهورية.

مشروع تنمية بحيرة مريوط يحافظ على دخل 15 ألف صياد

أوضح «الشريف» أن مشروع تنمية بحيرة مريوط عمل على رفع منسوب المياه بالبحيرة من 30 سم إلى 3 أمتار، مما ساهم بشكل كبير في الحفاظ على مصدر دخل لنحو 15 ألف صياد من المستفيدين من البحيرة وتنمية الثروة السمكية بها.

وأكد المحافظ أن الدولة بجيمع أجهزتها تعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، وتطوير بحيرة مريوط ورفع كافة التعديات، مما يساهم بشكل كبير في توفير الدعم الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك.

الثروة السمكية: إنزال 600 ألف زريعة أخرى خلال شهر

أوضح اللواء طبيب يوسف شباط، المشرف على الادارة المركزية لشئون المنطقة الغربية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالإسكندرية، أن عملية إنزال الزريعة تتم وفقاً للمعايير الحديثة المتبعة في هذا الشأن وبحضور المختصين، كما أنه من المقرر إنزال 600 ألف زريعة أسماك أخرى خلال الشهر الجاري.