خبير مصرفي عن موافقة الحكومة على إصدار عملات تذكارية فضية.. فكرة جيدة ومفيدة للادخار

قرارات عدة وافقت عليها الحكومة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بينها الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة لفئات «الجنيه الواحد، و5 جنيهات، و10 جنيهات»، وذلك احتفالا بمرور 125 عاما على تأسيس البنك الأهلي المصري.

إصدار عملات تذكارية فضة

وفي هذا الشأن قال «محمد بدرا» الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن إصدار عملات عملات فضة تذكارية تعد فكرة جيدة، فهي وسيلة للتذكار والادخار في نفس الوقت، فمثلا كانت من قبل هناك 10 قروش فضة و20 قرشًا وبعد مرور الزمن أصبحت تباع هذه العملات بقيمة ادخارية جيدة.

وتابع الخبير المصرفي أن فكرة طرح عملات تذكارية لم تكن للمرة الأولى، ولكن الحكومة أصدرت أيضا عملات أخرى عند افتتاح قناة السويس كانت بقيمة جنيه واحد ولكن لم تكن فضية، مشيرًا إلى أن هذه العملات لم تكن للتداول بين المواطنين ولكن للتذكار فقط.

اجتماع مجلس الوزراء

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر والبرازيل فيما يحص اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي والتي تم توقيعها في 9 مايو 2023 بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لـ36 تسوية.