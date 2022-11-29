وزارة المالية تطرح عملات معدنية جديدة لـ«توت عنخ آمون» وحجر رشيد

حظيت مشاركات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في قمة المناخ، بشهادة تميز دولية إذ تسابق «رواد المناخ» بمختلف أنحاء العالم، على اقتناء العملات التذكارية «COP 27» حتى أوشكت الكميات المطروحة على النفاد.

تعظيم دور مصلحة الخزانة وسك العملة

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم دور مصلحة الخزانة وسك العملة في دعم المستهدفات الوطنية للدولة المصرية من خلال الإسهام في الترويج السياحي لمصر بطرح عملات تذكارية جديدة بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك بالأقصر، و200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة «حجر رشيد»، ونشأة علم المصريات.

توثيق الأحداث التاريخية الرائدة

وأضاف الوزير، أننا مستمرون في تعزيز تنمية الوعي الوطني من خلال تعظيم دور مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، في توثيق الأحداث التاريخية الرائدة، التي تؤكد قيمة وعظمة «ذاكرة مصر» المليئة بالإنجازات في شتى المجالات، فضلًا على المشروعات التنموية الكبرى التي تسجل تاريخًا جديدًا، وامتدادًا لإرثنا الحضاري.

وأشار اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إلى أننا طرحنا أيضًا خلال الفترة الماضية 6 ميداليات تضم أشهر مقتنيات «توت عنخ آمون» بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرته، موضحًا أن المصلحة تملك كوادر وفنيين متخصصين قادرين على ترجمة إنجازات «الجمهورية الجديدة»، في أعمال إبداعية متميزة.

وأوضح أن المصلحة أعدت 21 تصميمًا مقترحًا لتنفيذه على عملات تذكارية بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، و35 تصميمًا مقترحًا لتنفيذه على عملات تذكارية بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، ووافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تصميم واحد لكلا العملتين لتنفيذهما بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة.