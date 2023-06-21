عالم بـ«الأوقاف» يشرح معنى «الشمائل المحمدية» عبر قناة الناس (فيديو)

شرح الشيخ السعيد محمد علي أحد علماء وزارة الأوقاف، مصطلح الشمائل المحمدية، موضحًا، أنها تعني جانبين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الأول هو الجانب الخَلقي، والثاني هو الجانب الخُلُقي.

وأضاف «علي»، خلال حواره ببرنامج «مع الناس» المذاع على قناة الناس، أنّ النبي متفرد في الجانبين، وليس في البشر مثل رسول الله، موضحًا: «في الجانب الأول، إن نظرنا إلى حديث جاء فيه أن سيدنا يوسف أوتي شِطر الجمال .. سيدنا يوسف أعطي شطر جمال سيدنا محمد».

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، أنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاز على الجمال كله، فالصحابة رضي الله عنهم حينما وصفوا رسول الله قالوا «كأن وجهه قطعة قمر».

وأوضح: «في الجانب الخَلقي، هل هناك عين أفضل من عين مولانا سيدنا رسول الله، ولا أنف ولا فم ولا وجه ولا قوام ولا شعر، فقد وصفه سيدنا علي بن أبي طالب بدقة دقيقة تحتاج إلى جلسة خاصة، لأنهم وصفوا فيه كل شيء على أنه الكمال الخلقي».