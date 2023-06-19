صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023 مكتوبة.. «الأوقاف» توضح

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، يبحث كثير من المسلمين عن صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023 مكتوبة، وذلك من أجل ترديدها بالشكل الصحيح في أيام العيد.

صيغة تكبيرات عيد الأضحي 2023 مكتوبة

وزارة الأوقاف كانت أوضحت، عبر بيان لها، صيغة تكبيرات عيد الأضحى، وقالت إن هناك أكثر من صيغة للتكبير ومنها: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»

وأضافت «الأوقاف» في بيانها، أنه يمكن أيضا قول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

ضوابط وحكم تكبيرات عيد الأضحى

وأشارت وزارة الأوقاف في بيانها، إلى أن التكبير في أيام عيد الأضحى يبدأ من فجر يوم عرفة، الموافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وينتهي بانتهاء يوم 13 من شهر ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، مؤكدة أن التكبير في عيد الأضحى المبارك هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستدلة على ذلك بما روي عن ابنِ عباس رضي اللهُ عنهما، أنَّه كان يُكبِّرُ من غَداةِ عَرفةَ إلى صَلاةِ العَصرِ من آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ، ويكون التكبير بعد الصلاة المفروضة، كما يستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام بصفة عامة.