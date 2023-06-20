موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بالإسماعيلية 2023.. «الأوقاف» تجري استعدادت مكثفة

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، موعد وأماكن ساحات صلاة العيد، بالتزامن مع انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال العيد ورفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى في كافة المديريات الخدمية مثل التموين والتجارة الداخلية.

موعد صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية 2023

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية 2023 ليكون في تمام الساعة السادسة و16 دقيقة صباحًا، في كافة الأماكن التي يجري تجهيزها في المدينة وكافة مراكز المحافظة والقرى.

واستعدت مديرية أوقاف الإسماعيلية بحسب بيان رسمي للمديرية اليوم الثلاثاء، بتوفير خطيب لجميع الأماكن التي سيتم فتحها لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية 2023

وحددت مديرية أوقاف الإسماعيلية أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحي شملت في نطاق المدينة كلاً من الإستاد في شارع رضا والملاعب المفتوحة في منطقة الخامسة والرحمن آدم في منطقة حسين آدم ومركز الشباب في منطقة الفردوس، ومركز شباب الحلوس ومدرسة محمد فريد في منطقة الحلوس، ومركز شباب الزغابة في منطقة الزغابة والنادي النوبي في موقف الفردوس، وملعب نقابة المحامين في أرض الأندية ومركز شباب السحارة في قرية نفيشة والتعاون ونادي الشهداء.

كما حددت مديرية أوقاف الإسماعيلية أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحي في الإسماعيلية 2023 في مدينة التل الكبير في كلاً من الساحة الشعبية ومركز شباب البعالوة والمسطح الأخضر في تل البلد، ومركز شباب أبو حليفة ومركز شباب تل أبو حامد ومدرسة عطية الناظر ومركز شباب المزارعة ومركز شباب أبو عاشور، والجزيرة الخضراء ومركز شباب الظاهرية، ومركز شباب أبو عيادة ومركز شباب العهدة ومركز شباب الغرابوة ومدرسة عزبة منصور.

وحددت مديرية أوقاف الإسماعيلية أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحي في الإسماعيلية 2023 في مدينة القنطرة غرب والقنطرة شرق شملت التالي:

مركز شباب القنطرة و مركز شباب أبوخليفة ومركز شباب البياضية ومركز شباب الرياح ومركز شباب الشهيد خيري، وملعب مبارك بالقنطرة غرب والشهيد جواد حسني، والعبور ومركز شباب الأبطال وملعب الأحرار ومركز شباب التقدم ومركز شباب السلام.

كما حددت مديرية أوقاف الإسماعيلية أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية 2023 في مدينة فايد كلاً من ساحة الضبعية الشرقية ومركز شباب سرابيوم ومركز شباب فنارة وساحة أبو سلطان وساحة ميدان فنارة وساحة عمر بن الخطاب ومركز شباب كسفريت وساحة العقادة ومركز شباب أبو شلبي.

مناطق القصاصين وأبوصوير

وحددت مديرية أوقاف الإسماعيلية أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحي في الإسماعيلية 2023 في مدينة القصاصين شملت: مركز شباب القصاصين ومدرسة أحمد عرابي ومركز شباب النجع ومركز شباب الهوانية ومركز شباب الكوع ومعهد الكوع ومركز شباب ابو السيد ومدرسة عمر بن الخطاب المغاربة ومركز شباب أم عزام ومركز شباب الهيش ومركز شباب عرب ابو قاسم ومركز شباب صبري ومركز شباب السويدات.

وفي مدينة التل الكبير شملت أماكن الصلاة التالي: مركز شباب أبو صوير ومركز شباب الوراورة ومركز شباب أبو خروع ومركز شباب الواصفية ومركز شباب أبو عياد ومركز شباب أبو جريش ومركز شباب شعيب وساحة العالي وساحة المركز الطبي بمدينة المستقبل وساحة الصوفية خلف اللواء 113.