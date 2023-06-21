ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال القبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة لمخدري الحشيش والهيدرو في حملة مكبرة خلال الساعات الماضية.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية يفيد نجاح مأمورية مكبرة لضباط مباحث مركز الإسماعيلية الضواحي من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية وبحوزته المواد المخدرة.

ضبط المتهم

وتوصلت تحريات النقباء مصطفى العدوي ومحمود طارق معاونو مباحث مركز الإسماعيلية تفيد قيام أحد العناصر في الإنكار وتجارة الحشيش والهيدرو على نشاط واسع وتسلمه كمية من المخدرات بعرض بيعها وتوزيعها قبل إجازة عيد الأضحى.

وتمكنت مأمورية مكبرة لضباط مباحث مركز الإسماعيلية من تتبع نشاط المتهم ونجحت في إلقاء القبض عليه خلال استقباله سيارة ملاكي وبحوزته وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 10 لفافات كبيرة الحجم لمخدر الهيدرو وكمية كبيرة من مخدر الحشيش.

حملات مكبرة بدائرة المركز

وشهد مركز ومدينة الإسماعيلية حملات مكبرة خلال الفترة الحالية لضبط كبار مروجي المواد المخدرة وخاصة المخدرات المستحدثة من الهيروين والشابو وضبط كبار مروجي المواد المخدرة.