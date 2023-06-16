حبس عاطل ضبط بـ150 طربة حشيش في فايد بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، بحبس عاطل تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه أمس الخميس وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش، قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار.

وواجهت جهات التحقيق المتهم بما ضبط بحوزته من مواد مخدرة، وأمرت بإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول نشاطه، وإرسال عينة من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيميائي، لبيان ما بها من مخدر، وارفاق نتيجة العينة في أوراق القضية.

القبض على المتهم

وألقت وحدة مباحث مركز فايد بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، القبض على أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بعد تسلمه المخدرات بنية بيعها وتوزيعها على صغار التجار في فايد.

وألقت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء أحمد حمدي ومحمد عبد الباسط وأحمد ممتاز، القبض على المتهم، بعد وصولهم لمكان تخزين المواد المخدرة، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش.

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة المضبوطة والمتهم وهاتف محمول ومبلغ مالي، وحررت محضرا بالواقعة.