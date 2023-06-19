ضبط عاطل بحوزته 600 طربة حشيش في أبو صوير بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز أبوصوير بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة «الحشيش»، وذلك في حملة مكبرة خلال الساعات الماضية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم، مدير المباحث الجنائية، يفيد نجاح مأمورية مكبرة في مباحث أبوصوير في ضبط مخزن للمواد المخدرة بدائرة المركز وبداخله كمية كبيرة من الحشيش.

ضبط المتهم بحوزته مخدرات

وتوصلت تحريات النقباء أحمد رضا وحسام عماد وكريم الطحاوي معاونو مباحث مركز شرطة أبوصوير، إلى قيام أحد العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش، على نشاط واسع، وتسلمه كمية كبيرة من المواد المخدرة لبيعها قبل عيد الأضحى.

وتمكنت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء مصطفى حرب وأحمد عاطف وأحمد دسوقي، من مداهمة منطقة تخزين المواد المخدرة بعزبة أبو خروع بدائرة المركز، وضبط 600 طربة حشيش، والقبض على المتهم.

حملات مكبرة بدائرة المركز

وشهد مركز ومدينة أبوصوير حملات مكبرة خلال الفترة الحالية لضبط كبار مروجي المواد المخدرة، وخاصة المخدرات المستحدثة من الهيروين والشابو، وضبط كبار مروجي المواد المخدرة.