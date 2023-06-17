القبض على تاجر مخدرات بحوزته «حشيش» و«هيدرو» في حدائق القبة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور عبر موقع «فيسبوك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقاهرة.

وتداول منشور مدعوم بصور، عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع «فيسبوك»، ادعاء صاحب الحساب المشار اليه قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة كوبري القبة بمحافظة القاهرة.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات، ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 4.5 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.