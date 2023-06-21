حسام بدراوي: مصر لديها قدرات تجعلها دولة عظمى خلال 10 سنوات

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن مصر تملك من القوة والقدرة والعظمة ما يجعلها دولة عظمى خلال 10 سنوات.

أكبر سوق في الشرق الأوسط

وأضاف «بدراوي»، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، قائلا «نمتلك أكبر سوق في الشرق الأوسط، ولدينا مكونات صناعة المستقبل بكل الأشكال والتوقعات»، مشددًا على أن مصر لا نحتاج 100 سنة للوصول إلى تطور وتقدم بريطانيا، وقال: «سنتان فقط هي فرصتنا للتطور كإنجلترا وفرنسا».

قدرة على تحويل الحلم إلى واقع

وأوضح «نملك القدرة على أن نأخذ مصر بأيدينا إلى منطقة أخرى في زمن التطور»، مشيرا إلى أن هناك من يمتلك قدرة على تحويل الحلم إلى واقع، ومن المهم أن يكون للإعلام والثقافة والفن والمدراس والجامعات دور في نشر فكر إيجابي على تخطي الأزمة، كما أننا نحتاج إلى كفاءة أعلى في إدارة الدولة.