49 خدمة للمواطنين يقدمها المركز التكنولوجي بالغربية.. 1.5 مليون جنيه تكلفة بنائه

يعتبر المركز التكنولوجي في ديوان عام محافظة الغربية، واحدًا من أهم المراكز التكنولوجية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، ويعمل من خلال 12 شباكًا على تقديم 49 خدمة للمواطنين بجانب تلقي الشكاوى إلكترونيًا.

ويعمل ضمن بروتوكول تشغيل المراكز التكنولوجية والموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التنمية المحلية، إذ يسمح هذا البروتوكول بربط إدارات الديوان وجميع مديريات الخدمات والمراكز والمدن والأحياء في المحافظة من خلال منظومة الصادر والوارد.

تطوير العمل الإداري

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنّ محافظة الغربية بها 12 مركزا تكنولوجيا، تُقدّم كل الخدمات المميكنة، وحصلت 10 مراكز منها على شهادة الأيزو 9001، ضمن خطة المحافظة لتطوير العمل الإداري، بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار أنّ المواطن المستهدف الأول من جميع خطط التنمية على أرض الوطن.

وأضاف رحمي، لـ«الوطن»، أنّ المركز التكنولوجي بالديوان العام بلغت تكلفته 1.5 مليون جنيه، ويقدم أكثر من 49 خدمة إلى جانب تلقي الشكاوى، ويعمل ضمن بروتوكول تشغيل المراكز التكنولوجية والموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التنمية المحلية، إذ يسمح البروتوكول بالربط بين إدارات الديوان وجميع مديريات الخدمات والمراكز والمدن والأحياء في المحافظة، من خلال منظومة الصادر والوارد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين.

ونوّه باحتواء المركز على الخدمات والإمكانات التكنولوجية المتطورة المرتبطة بشبكات الإنترنت والاتصالات، في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي.

خدمات تلقى شكاوى المواطنين

وأوضح رحمي، أنّ المركز به شباك مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وآخر للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين، مؤكدًا تخصيص شباكين لخدمة المواطنين لتلقي الشكاوى، و4 شبابيك للاستعلامات عن جميع الطلبات المقدمة لإدارات الديوان «التخطيط - خدمة المواطنين - خزينة - طلبات المرافق»، وشباكين لطلبات مركز المعلومات والمرافق «طلب تصاريح الحفر- طلبات كارت الوصف»، وشباكين لخزينة التحصيل.

وأضاف رحمي أنّ المركز يهدف إلى الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة من خلال ميكنة الخدمات ضمن المجال التحول الرقمي، وتوفير تقارير لمؤشرات الأداء، وتوفير متابعة دورية لنسب إنجازات الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وجارٍ تدريب العاملين لتفعيل جميع إدارات الديوان وربطها بالمركز التكنولوجي.