محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، وذلك لتقديم التهنئة للعاملين بالمركز، بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في «جائزة مصر للتميز الحكومي»، جائزة الوحدة الخدمية - فئة المراكز التكنولوجية.

وجه «الغضبان» التهنئة، إلى رئيس المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين المهندسة رشا شريف وجميع العاملين بالمركز لحصولهم على المركز الأول على مستوي الجمهورية في مسابقة التميز الحكومي في المراكز التكنولوجية، والتي أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته وفخره بحصول المركز التكنولوجي، على المركز الأول في التميز الحكومي نتيجة للجهد الفعال والأداء المتميز، والذي نتج عن عمل جماعي وتضافر كافة الجهود مقدما الشكر لكل من ساهم بالجهد والعرق في تحقيق هذا النجاح.

تعزيز روح الابتكار

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحة يحتذى بها فى المجتمع المصري، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية – نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة – تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين – تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع «رؤية مصر 2030» للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.