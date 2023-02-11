وزير التنمية المحلية يفتتح المركز التكنولوجي بمحافظة الغربية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ووحدة المتغيرات المكانية إلى جانب تفقد أعمال بناء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تسعى جاهدة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، إلى رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة، وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات.

وأشار «آمنة»، إلى الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة، وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية، مشيرا إلى تعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ميكنة المركز التكنولوجي على مستوى المحافظات.

49 خدمة يقدمها المركز التكنولوجي

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة حصول رئيس المركز التكنولوجي الجديد بالديوان العام للمحافظة، على الدورات والبرامج التدريبية الحديثة التي تتيحها وزارة التنمية المحلية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بما يؤهله وجميع العاملين، للتعامل مع أحدث البرامج الخاصة بعمل المراكز التكنولوجية.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم إنشاء المركز داخل الديوان العام بتكلفة 1.5 مليون جنيه لتقديم اكثر من 49 خدمة إلى جانب تلقي الشكاوى، كما قامت المحافظة بتشغيل وتطوير 12 مركز تكنولوجي على مستوي المحافظة لتقديم كافة الخدمات المميكنة حصل 10 مراكز منهم على شهادة الايزو 9001.

وفي السياق ذاته افتتح الوزير والمحافظ مركز البنية المعلوماتية والذي يضم وحدة المتغيرات المكانية وغرفة المراقبة المركزية حيث تم الانتهاء من تركيب 100 كاميرا داخل وخارج ديوان عام المحافظة.

وأشار رحمي، إلى أن المحافظة قامت بخطوات ملموسه نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الالكترونية للديوان العام والمصالح الحكومية ، حيث قامت المحافظة بتوصيل الألياف الضوئية لعدد 1527 وحدة حكومية بالإضافة الى توصيل عدد 688 مصلحة حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 45.77%، كما تم تركيب 127 نقطة ربط داخل ديوان عام المحافظة لتشغيل التحول الرقمي بإدارات الديوان العام عن طريق وزارة التخطيط.

وأوضح رحمي أن المحافظة قامت بتوفير عددا من البرامج الإلكترونية لميكنة العمل بالديوان بالتعاون مع الوزارات المختلفة منها نظام الذاكرة المؤسسية والنظام المالي المتكامل وغيرها من البرامج.