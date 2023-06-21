ندوة تثقيفية لتوعية الفتيات المقبلات على الزواج في البحيرة

نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة أمل زكريا قطب مقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ندوة تثقيفية بمجلس قرية نديبة، استهدفت الندوة توعية الفتيات المقبلات على الزواج والأمهات المقبلات على الإنجاب والتعريف بخط نجدة الطفل 16000.

ندوة توعوية في البحيرة

جاء ذلك بحضور أميمة المسيري مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور، رشا غلاب طيبة الوحدة الصحية بالقرية، كما شهدت الندوة إقبالا كبيرا من أهالي القرية

وتناولت الندوة مناقشة مشكلة الزواج المبكر ومفهوم الصحة الإنجابية وكذلك الخدمات التي توفرها الدولة لتنظيم الأسرة بحيث تكون آمنة وفعالة ومنها وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والآمنة وعلاج أمراض النساء، والمشورة الطبية للمقبلين على الزواج وخدمات متابعة الحمل و توعيه المراهقين وبعض النصائح الهامة لمرحلة ما بعد سن الإنجاب.

المجلس القومي للطفولة ينظم ندوات

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واستمراراً لسلسلة الندوات التي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة لتوعية الفتيات المقبلات على الزواج والأمهات المقبلات على الإنجاب.