خطر تجاهل الأعراض المرضية في ندوة وكيل صحة البحيرة بمجلس مدينة دمنهور

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة خلال ندوته بمجلس مدينة دمنهور، على ضرورة عدم تجاهل أي أعراض مرضية تظهر على الشخص، حيث إن معرفة الشخص ذاته والطبيب المعالج بكافة الأعراض التي تظهر هي الطريق نحو الاكتشاف المبكر للمرض.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن نعمة الألم هي بداية للأمل، وأن هناك من الأعراض المرضية التي لا يمكن تجاهلها على الإطلاق، حتي نبادر بسرعة العلاج، كي نحد من المضاعفات.

الألم بداية الأمل

ثم بدأ الدكتور هاني جميعة ندوته بأننا في مصر نعاني من عدم المعرفة جيداً بكافة الأمور، ولدينا أزمة وعي في جميع مجالات حياتنا، وأن نعمة الألم هي بداية للأمل.

الجلطة الدماغية وأعراضها

وتحدث وكيل صحة البحيرة عن الجلطات الدماغية، وأعراضها، وقام بشرحها شرحا وافيا وبيان كيفية العلاج وطرق الوقاية، وأماكن الوحدات الخاصة بإذابة الجلطة الدماغية في المحافظة.

وحذر وكيل صحة البحيرة من أخذ أدوية أو علاجات لأي مريض جلطة بدون الرجوع للمستشفى والطبيب.

ثم تناول الحديث عن جلطات القلب وأعراضها وأسبابها وعلاجها، منوها أنه سيتم توفير قسطرة في مستشفى كفر الدوار، كما تطرق للحديث عن الإسعافات الأولية في حالات الإغماء والتشنجات، وقام بعما تطبيق عملي على ذلك أمام الحضور.