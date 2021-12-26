«مبادئ التوصيل الفعال لإنجازات حياة كريمة» ندوة في البحيرة.. «صور»

شهدت محافظة البحيرة اليوم عقد ندوة بعنوان «مبادئ التسويق والتوصيل الفعال لإنجازات حياة كريمة» بمجمع دمنهور الثقافي؛ وذلك بحضور الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام السابق والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وعدد من منسقي المبادرة بالمحافظة لدراسة سبل توصيل مفاهيم المبادرة للفئات المستهدفة.

عميد كلية الإعلام: توصيل أسس ومبادئ المبادرة من خلال التواصل الفعال

خلال كلمته قال الدكتور سامي عبدالعزيز أن هناك عدة نقاط تقوم عليها عمليات توصيل أسس ومبادئ المبادرة من خلال التواصل الفعال من الفئات المستهدفة، ودراسة سلوك المواطنين حيث يختلف الإدراك من منطقة لأخرى طبقا لعادات وتقاليد الأهالي.

وتابع عميد كلية الإعلام السابق، في بيان، أنه من الضروري إظهار أهداف المبادرة بشكل مستمر وبطريقة مبسطة للمواطنين والعمل على توضيح الأبعاد المتعلقة بالمبادرة والمدى الزمني المتعلق بإتمام مشاريعها وذلك من خلال التواصل المستمر والعرض الميداني للمشاريع الجاري تنفيذها قبل وبعد التطوير.

مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية

يذكر أن حياة كريمة التي يتم تنفيذها في البحيرة كريمة تشمل 6 مراكز بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدة قروية وأكثر من 3900 تابع لتنفيذ المبادرة بها في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية والعيش الكريم من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم في كافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمواطنيها.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.