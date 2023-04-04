تنظيم ندوة في البحيرة للتوعية بمخاطر زواج القاصرات

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة في البحيرة، برئاسة اللواء محسن الجندي، وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، ندوة بعنوان «زواج القاصرات والمشكلات الناتجة عن هذه الظاهرة»، وذلك ضمن سلسلة من الندوات المطروحة بالخطة الشهرية.

إلقاء الضوء على زواج القاصرات

وشهدت الندوة إلقاء الضوء على قضية زواج القاصرات والتوعية بخطورة ذلك على الصحة العامة والتأثير النفسي الضار، الذي يلحق بهن باعتبارها أحد القضايا المهمة لتنظيم الأسرة.

كما تناولت المشكلات المترتبة على الأمية، وأهمية تنظيم الأسرة بالنسبة للفرد والمجتمع.

الاحتفال بيوم اليتيم

وفى ذات السياق، جرى تنظيم ندوة أخرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة على زيد بالتنسيق مع وحدة وحدة تكافؤ الفرص بعنوان «الاحتفال بيوم اليتيم» بمقر ديوان عام الوحدة المحلية لقرية فيشا بالمحمودية.