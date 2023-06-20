أمريكا: لم نعثر على الغواصة المفقودة حتى الآن

ذكر خفر السواحل الأمريكي أن جهود إنقاذ غواصة السياح المفقودة لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن، مع الإعلان أن هناك نحو 40 ساعة من الهواء تكفي للأفراد داخل الغواصة المفقودة.

عدم العثور على الغواصة المفقودة حتى الآن

وأضاف خفر السواحل الأمريكي، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء بحسب قناة «العربية»: «ليس لدينا كل الأدوات اللازمة للبحث عن الغواصة المفقودة، ولم نعثر على أي أثر للغواصة المفقودة حتى الآن، كما أن عمليات البحث عن الغواصة المفقودة يشارك بها خفر السواحل الكندي، وتتم عمليات البحث عن الغواصة المفقودة في نطاق نحو 760 ميلا مربعا، وعرقل سوء الأحوال الجوية البحث عن غواصة السياح المفقودة».