رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أمريكا: لم نعثر على الغواصة المفقودة حتى الآن

كتب:

عمرو حسني
09:16 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
غواصة مفقودة

غواصة مفقودة

ذكر خفر السواحل الأمريكي أن جهود إنقاذ غواصة السياح المفقودة لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن، مع الإعلان أن هناك نحو 40 ساعة من الهواء تكفي للأفراد داخل الغواصة المفقودة.

عدم العثور على الغواصة المفقودة حتى الآن

وأضاف خفر السواحل الأمريكي، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء بحسب قناة «العربية»: «ليس لدينا كل الأدوات اللازمة للبحث عن الغواصة المفقودة، ولم نعثر على أي أثر للغواصة المفقودة حتى الآن، كما أن عمليات البحث عن الغواصة المفقودة يشارك بها خفر السواحل الكندي، وتتم عمليات البحث عن الغواصة المفقودة في نطاق نحو 760 ميلا مربعا، وعرقل سوء الأحوال الجوية البحث عن غواصة السياح المفقودة».

اقرأ المزيد:

الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة تقف عقبة أمام حل الدولتين

3 قتلى وعشرات الجرحى جراء إعصار تورنادو في الولايات المتحدة (فيديو)

عرض فيلم «بيت الروبي» في الولايات المتحدة لمدة 8 أيام

عادل حمودة: المنطاد كشف سهولة وصول الصين إلى الولايات المتحدة
بقلم عمرو حسني