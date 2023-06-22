أنظار العالم تتجه لـ«فيكتور» في محاولة أخيرة لإنقاذ الغواصة المفقودة

يُعول الكثيرون حول العالم الآن على ريبوت يمكنه الوصول للغواصة المفقودة في مكان غرق السفينة الغارقة تايتنك وذلك باستخدام روبوت غطاس فرنسي اسمه «فيكتور 6000» والذي يمكنه الغوص لمسافات أعمق من السفينة الغارقة.

وبحسب «العربية» فإن الروبوت الغطاس وزنه 4 أطنان، وسرعة غوصه 1.5 عقدة، أي 2778 مترا بالساعة، ويمكنه النزول إلى 20000 قدم غطسا تحت المياه، ما يعادل 6000 متر، ويحتاج الى 4 ساعات للوصول الى الغواصة المفقودة.

أمامه فرصة واحدة فقط لإنقاذ الغواصة

ووصل الغطاس الفرنسي على متن سفينة تخص معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار، ويشغله 25 خبيرا على متن السفينة الأم ويمكنه تحريك أذرعه ومد كابلات لربط الغواصة تيتان البالغ وزنها أكثر من 10 أطنان، بحيث يتم سحبها من سفينة على السطح، وإخراج المحبوسين فيها.

وبحسب وسائل إعلام عالمية فإن هذا الروبوت الغاطس أمامه فرصة واحدة لإنقاذ الغواصة المفقودة قبل أن ينفد الأكسجين الموجود فيها مما قد يتسبب في وفاة 5 أشخاص على متن الغواصة.

غير قادر على رفع الغواصة ولكن قادر على ربطها وتحريرها

ونقلت «سكاي نيوز» عن رئيس العمليات البحرية في معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار «أوليفييه ليفور» بأن الروبوت فيكتور غير قادر على رفع الغواصة بنفسه ولكن يمكنه المساعدة في ربط الغواصة التي يبلغ وزنها عشرة أطنان، بسفينة قادرة على رفعها إلى السطح.

ولفت إلى أنه قادر على القيام بالاستكشاف المرئي باستخدام جميع معدات تصوير الفيديو المزود بها، كما أنه مزود بأذرع معالجة يمكن استخدامها لتخليص الغواصة، مثل قطع الكابلات أو أشياء من شأنها أن تعيقها في القاع.