احتفالات في سوهاج بالذكرى العاشرة لثورة «30 يونيو»

احتفلت اليوم مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بختام الأنشطة الرياضية والشبابية التي نظمتها المديرية.

شارك في الاحتفالات أعضاء الهيئات الشبابية والرياضية، حيث انطلق ماراثون مشي لعدد 500 شاب وفتاة من كورنيش النيل الشرقي حتى نادي المحليات، وشارك في الفعاليات لاعبو الاسكيت بعرض رياضي وفرقة الفنون الشعبية والمزمار البلدي.

وحضر الاحتفال الدكتور محمد عبد الهادي مدير مكتب المحافظ وعدد من ممثلي الكيانات الشبابية والتطوعية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

معرض لمشغولات أندية الفتاة والمرأة والطلائع

وأقيمت في نادي المحليات عدة فعاليات من بينها معرض لمشغولات أندية الفتاة والمرأة والطلائع وأندية التطوع، وعروض فرق الجوالة والكشافة، ولقاء رياضي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للاعبي الجودو وتنس الطاولة، وعرض المشروع القومي لرياضة المرأة.

وجرى تنفيذ فقرات فنية، بما في ذلك حفل لفرق الفنون الغنائية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وفقرة لفرقة الإنشاد الديني التابعة لقصر ثقافة سوهاج، وفقرات شعرية من طلائع المديرية.

وحضر الاحتفالات، والدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة، وفي نهاية الحفل قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع المشاركين من هيئات وأعضاء وكيانات شبابية وممثلي الأحزاب.

كما جرى تنفيذ الاحتفالات بإشراف ومتابعة محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة ويسري كفافي وكيل المديرية للشباب، بالإضافة إلى مديري الإدارات المركزية والفرعية بالمديرية ومعاوني وكيل الوزارة للشؤون الرياضية والشبابية والاخصائيين بالإدارات المركزية والفرعية.