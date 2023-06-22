الأكاديمية العربية للنقل البحري: شهدنا تقدما كبيرا فـي مجال التعليم والتدريب

عقدت كلية النقل البحري التابعة للأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري، الاجتماع السابع للمجلس الاستشاري لكلية النقل البحرى وذلك بالمقر الرئيسي بأبى قير، بحضور الدكتور أحمد تامرمدير عام النقل البري والبحري، ومدير مرفأ طرابلس ورئيس المجلس التنفيذي للأكاديمية، والدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور ربان السنوسي بلبع نائب رئيس الاكاديمية للشئون البحرية.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

ويعد المجلس الاستشاري لكلية النقل البحري والتكنولوجيا، همزة الوصل بين المجتمعين الأكاديمي والصناعي، وذلك بغرض التطوير المستمر في العملية التعليمية في ضوء التحديات المعاصرة، وكذلك متطلبات سوق العمل وبهدف أن يكون خريج الأكاديمية قادرا على المنافسة في أسواق العمل المحلي، الإقليمي والدولي.

من جانبه، قال الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل، إن كلية النقـل البحري والتكنولوجيا هـي إحـدى كيانات القطـاع البحـري بالأكاديمية، مضيفا أن القطـاع البحـري يعتبر حـجـر الأسـاس فـي الأكاديمية العربية، ولا يسعني إلا أن أتوجـه بالشـكر لكـل مـن شـارك مـن القطـاع البحـري بالأكاديمية وكبـرى الشـركات، لافتا إلى أن الكلية شهدت تقدما كبيرا فـي مجال التعليم أو التـدريب.

وأشاد بدور جميع القطاعات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الإنجازات خلال الفترة السابقة، وأخص بالذكر القطاع البحري على حصوله على العديد من الإعتمادات الدولية وتفعيل العديد من البروتوكولات ومذكرات التعاون مع الكيانات العالمية في جميع المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على طلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا ويفتح أمامهم آفاق جديدة في شتى مجالات النقل البحري.

وفي كلمته، قال الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشؤون البحرية، أن الأكاديمية منذ نشأتها عام 1972 حريصة على التطوير في كل المناحي على سبيل المثال وليس الحصر التعليم والاستثمار في العنصر البشري، والذي يعتبر رأس مال المؤسسات العظيمة،كما حرصت الأكاديمية على خطط استراتيجية فاعلة، آخرها التي بدأت العام الماضي والتي هدفت إلى تحقيق اهداف استراتيجية فحواها التميز في التعليم والتعلم، الصدارة في التعليم البحري، والتوجه إلى الدولية ثم أخيرا الاهتمام ودعم المسئولية المجتمعية.