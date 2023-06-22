كيفية الحصول على منح دراسية مجانية.. مصادر بـ«الأعلى للجامعات» توضح

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لتنسيق الجامعات 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والتي من المقرر أنَّ يبدأ أعماله بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول.

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنَّ أبرز الاستعدادات تتمثل وضع الاشتراطات والقواعد للمنح الدراسية المجانية وكيفية الحصول عليها من قبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

المنح الدراسية المجانية 2023

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أنَّ هناك اشتراطات عامة توضح كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية 2023 في الجامعات الخاصة أو الأهلية أو أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، تتمثل في أن يكون المتقدم من أوائل الجمهورية أو المتفوقين ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة أو أبناء الشهداء أو الطلاب الأيتام، بجانب أن يكون الطالب محققًا لاشتراطات القبول والالتحاق بالكلية الراغب في الحصول على منحة دراسية منها.

موعد التقديم للحصول على منح دراسية مجانية مجانية

وعن موعد التقديم للحصول على منح دراسية مجانية 2023 في الجامعات، أوضحت المصادر أنَّ موعدها يتمّ تحديده من قبل المجلس الأعلى للجامعات وكذلك النسب المحددة للجامعات، موضحة أنَّ الجامعات مختلفة فيما بينها في المنح الدراسية ما بين المنح الكاملة أو المنح الجزئية للطلاب وغيرها، لافتة إلى أنَّ التقدم للمنح الدراسية غالباً ما يكون بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 وإعلان نتائجها.