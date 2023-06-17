«الأعلى للجامعات»: إلغاء الاختبارات المعرفية والاكتفاء بالمهارية

أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه اليوم في المجلس، إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم) وإلغاء الاختبارات (المعرفية) واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق المجلس على توصية اللجنة العليا للجان العلمية بالموافقة على استثناء الأبحاث المنشورة في مجلات صادرة عن دور نشر تقوم بعمل فحص الاقتباس قبل النشر ومصنفة في Q1 or Q2 Web of science من التقدم للمكتبة الرقمية لاستخراج تقرير فحص الاقتباس للأبحاث عند التقدم للترقي.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على ضوابط وآليات قبول الطلبات الواردة من الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية والمعاهد العليا الخاصة المتضمنة تكافؤ الدرجات العلمية (أستاذ مساعد، أستاذ) الممنوحة من جامعات خارج مصر ليتم التعيين بالجهة، على أن يكون التقدم من خلال الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية والمعاهد العليا الخاصة، ولا تسرى إفادة التكافؤ بالجامعات الحكومية المصرية الخاضعة لقانون 49 لسنة 1972.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات والملفات الهامة، منها أهمية نشر الوعي بين طلاب الجامعات بالتحديات المجتمعية، مثمنًا كافة الجهود المبذولة من جانب الجامعات في هذا الصدد، من خلال عقد الندوات، والمحاضرات، وبرامج التوعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الحرم الجامعي.

واستعرض المجلس تقريرًا حول أنشطة وإنجازات الجامعات في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإطلاق القوافل التنموية الشاملة، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسبل الاستفادة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ خطط الجامعات للعام 2023 بشأن إطلاق القوافل التنموية الشاملة في التخصصات (الطبية، التمريضية، البيطرية، الزراعية) بما يحقق رؤية مصر 2030.